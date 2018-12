Manovra, Boccia (Confindustria): rivederla o si rischia di tornare alla crisi

«I risultati iniziali non fanno ben sperare: siamo ancora in tempo per correggere la manovra da parte del Governo e da parte del Parlamento, questo è il nostro auspicio».

Il governo riveda la manovra, altrimenti si rischia il ritorno della crisi. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal presidente di, Vincenzo, commentando i numeri dell' Istat sull'andamento del Pil e della disoccupazione in Italia nel terzo trimestre dell'anno.LEGGI ANCHE«Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che tutto è tranne che felice. Non so chi fa felice questa decrescita, noi no», ha sottolineato Boccia.

«Il Paese - ha argomentato - deve puntare sul lavoro, su più crescita, su più occupazione e per fare questo occorre un riequilibrio di questa manovra che ha pochissimo sui termini della crescita». A giudizio del numero uno degli industriali italiani, «la politica si misura dai risultati e non dagli obiettivi. La manovra è da riequilibrare - ha concluso -: è fatta per oltre due terzi di elementi espansivi che riguardano alcune categorie e pochissimo la crescita che è di interesse nazionale».



«Purtroppo sì», ha replicato Boccia a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per gli ultimi numeri dell'Istat. «Sono dati che sul medio termine non possono farci bene - ha osservato -: dobbiamo aprirci ai mercati, siamo un grande Paese esportatore. Dobbiamo riequilibrare la manovra dal punto di vista dell'offerta - ha aggiunto - lo stiamo dicendo da tempo ma vediamo che nessuno ci ascolta. Speriamo che questi dati facciano riflettere la politica e il Governo del Paese».



«I posti di lavoro non si creano con l'assistenza, si creano abbassando il cuneo fiscale e facendo una grande piano di inclusione per i giovani e il Paese a partire dal Mezzogiorno». «Il termine lavoro - ha aggiunto - non è un termine che ultimamente sia molto usato e sia molto di moda: bisogna tornare alla centralità del lavoro e dell'occupazione nel Paese».

In un'ottica di crescita dell'economia nazionale quello che occorre è «far partire e decollare tutti i cantieri» legati a interventi infrastrutturali. Sul tema, si ha bisogno di «risposte complesse e non di ideologie e di dogmi». Sul fronte delle grandi opere «vediamo un Paese che è in uno stato un po' di confusione, se così si può dire: intanto non si dovrebbe discutere e dibattere su cantieri da chiudere. È nell'interesse di questo Governo - ha aggiunto Boccia - accelerare sulla crescita e accelerare sulla crescita significa innanzi tutto far partire e decollare tutti i cantieri possibili delle infrastrutture del Paese». A giudizio del numero uno degli industriali italiani, «questo Governo deve chiedersi quale visione abbia del Paese: per me è chiaro, l'Italia deve diventare un grande hub centrale tra Europa e Mediterraneo, aperto a Est e a Ovest e per farlo si deve investire in infrastrutture. Sono domande che hanno bisogno di risposte complesse - ha concluso Boccia -: non di ideologia e di dogmi».