Leonardo: analisti delusi dai risultati, il titolo scivola in Borsa

I risultati di Leonardo del terzo trimestre non sono piaciuti molto agli analisti e il titolo scivola su Piazza Affari, perdendo il 7,88%. La trimestrale della società controllata dal Tesoro ha evidenziato delle debolezze sul fronte del margine operativo lordo. I dati conseguiti rendono più impegnativo il raggiungimento dei target sul margine operativo lordo di fine anno che la società si era prefissata.Il terzo trimestre, commenta Banca Akros, è stato «inferiore» al consensus in termini del margine operativo lordo anche se «Leonardo ha confermato la sua guidance ed è dunque atteso un forte quarto trimestre».«Leonardo ha dato risultati del terzo trimestre grosso modo in linea con le nostre aspettative ma con una redditività operativa più bassa delle attese» è invece il commento di Fidentiis.«Leonardo ha consegnato un messaggio rassicurante con il suo terzo trimestre, confermando la guidance per il 2018. Questo potrebbe essere accolto con un pò di scetticismo da alcuni investitori, in quanto implica per il quarto trimestre una significativa ripresa degli utili, dei flussi di cassa e dei nuovi ordini» scrive Mediobanca che pure conferma la sua visione positiva sul titolo.