Leonardo, accordo con Suzuyo sul simulatore dell'elicotetro AW139 in Giappone

Leonardo e la giapponese Suzuyo & Co. (Suzuyo) hanno annunciato al Salone Aerospaziale di Parigi, la firma di una Lettera d'Intenti che prevede l'acquisto di un simulatore

Full Motion

dell'elicottero AW139. In base all'accordo, spiega una nota, il simulatore sarà collocato in una struttura dedicata presso l'aeroporto di Mt. Fuji Shizuoka. La sua gestione, in caso di finalizzazione del contratto di acquisto, sarà affidata a Shizuoka Air Commuter Corporation (SACC), società controllata da Suzuyo. La finalizzazione dell'acquisizione, spiega Leonardo, sancirebbe l'ingresso in Giappone del primo simulatore di AW139 per gli operatori locali, rafforzando ulteriormente le relazioni tra Leonardo e Suzuyo. SACC ha introdotto in servizio varie eliambulanze di Leonardo in Giappone nell'ambito del programma Doctor Heli, che per assicurare una moderna e ampia copertura dei servizi di elisoccorso in tutte le Prefetture del Paese.

