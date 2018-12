Le prossime mosse della Federal Reserve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' appena iniziata la settimana dedicata alle riunioni di politica monetaria della, dellae della. I riflettori sono puntati soprattutto sul meeting della. Un nulla di fatto si attende invece dagli altri due incontri in programma in Giappone e Inghilterra il 20 dicembre 2018.Con molta probabilità al termine della due giorni di riunione del, il comitato di politica monetaria presieduto da, la Fed deciderà di alzare i tassi di interesse di 25 punti base a un intervallo tra il 2,25% e il 2,50%.. "Crediamo che la Federal Reserve alzerà i tassi altre tre volte - dichiarano gli esperti di Schroders - , portando i Fed Fund a toccare il picco al 3% a giugno 2019. Pensiamo che la Fed guarderà oltre l'inflazione sopra il target nel 2019 e si prenderà una pausa, per digerire gli effetti del rallentamento della crescita sul futuro aumento dei prezzi. Dopodiché ci aspettiamo dei tagli dei tassi nel 2020, con l'economia che rallenterà ulteriormente".