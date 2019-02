Lavoro, Istat: Ripresa del mondo del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In recupero l'occupazione negliE' quanto stabilisce il focus dell'Istat "". I miglioramenti hanno riguardato anche la disoccupazione, che è diminuita del 5,8% in media annua attestandosi al 10,6%, 0,7 punti percentuali in meno rispetto al 2017. Il tasso di inattività è diminuito in misura contenuta raggiungendo il 34,3%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alla media dell'anno precedente.In particolare, dopo il primo semestre segnato da alcuni miglioramenti, è arrivata la successiva fase di stabilizzazione che ha comportato una, con un incremento di oltre 200 mila occupati e 0,6 punti percentuali del tasso di occupazione (al 58,5% dal 57,9% dell'anno precedente). Se si prende come punto di riferimento l'occupazione registrata nel 2013, questa, ad oggi è, con unche ha, registrando i livelli più alti dal 2008.Confrontando lo stesso periodo,ha mostrato una, riassestandosi a quelli registrati del 2012, nonostante si stia ancora lontani dai record raggiunti nel 2007 con il minimo storico del 6,1%. Anche l'inattività, che ha riguardato entrambe le componenti di genere, ha riscontrato dei miglioramenti diminuendo di 2,3 punti percentuali. Per le donne in particolare c'è stato un cambiamento favorevole nonostante il divario tra queste e i loro antagonisti maschili rimanga ancora esageratamente ampio, ovvero pari a 19 punti percentuali (24,8 uomini e 43,8% donne).