Lavoro, giovani agricoltori crescono

(Teleborsa) - In un mercato del lavoro che offre, si registrano segnali in controtendenza dal settore agro-alimentare, dove c'è una crescita del numero delleE' quanto emerge da un'relativa al primo semestre 2018, presentata al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Cernobbio. Secondo l'associazione che rappresenta una discreta parte degli agricoltori italiani, il motivo è da rinvenire nella convinzione che ilL'Italia conè al vertice in Europa nel numero di giovani in agricoltura. Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove il 70% delle imprese giovani opera inche vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale ecc. Il risultato è che le aziende agricole dei giovani possiedono unadi oltre il 54% alla media, undel 75% della media e il 50% diper azienda.