Superbonus, cresce la maggioranza in commissione Senato: ira delle opposizioni. La Russa: «Non riguarda votazione odierna»

Aumenta da 19 a 20 il numero dei componenti della commissione Finanze del Senato che sta esaminando il decreto superbonus. Lo riferiscono le opposizioni spiegando di aver ricevuto una comunicazione dal presidente del Senato.

«La maggioranza aumenterà di un componente - spiega il senatore M5s Stefano Patuanelli - è una facoltà che si ha» e si fa quando cambiano gli equilibri, ma «va prima comunicata all'aula. Quindi è una forzatura politica ma è anche regolamentare. È un tema che solleveremo», aggiunge la senatrice Pd Beatrice Lorenzin. Il senatore aggiunto, riferiscono le opposizioni, dovrebbe essere Salvatore Sallemi di FdI.

Come è composta la commissione

La commissione Finanze del Senato è composta da 19 senatori, di cui 10 della maggioranza e 9 dell'opposizione.

Per la maggioranza 6 sono di FdI, 2 della Lega, 1 di Fi e 1 di Noi moderati. Per le opposizioni PD e M5s hanno entrambi 3 senatori ciascuno, Iv ha un senatore, 1 è dell'Autonomia e 1 del gruppo misto.

La Russa: commissione cambia da domani

«Voglio precisare che la comunicazione che ho fatto all'inizio riguardo a mutamenti eventuali delle composizioni delle Commissioni era sintetica. In realtà oggi non muta nessun componente delle Commissioni, eventualmente potrà modificarsi ma non viene in funzione nella votazione di oggi». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha riferito all'Assemblea di Palazzo Madama in relazione alla modifica delle composizioni delle Commissioni.

Il capogruppo di FdI, Lucio Malan, aveva comunicato in una lettera a La Russa il passaggio del senatore Salvatore Sallemi del suo gruppo dalla commissione Giustizia alla commissione Finanze suscitando l'ira delle opposizioni che lo ha 'denunciato' come un escamotage per dribblare l'eventuale posizione contraria di FI sull'emendamento del Governo con la retroattività del superbonus presentato in commissione Finanze al Dl superbonus. All'inizio della seduta, La Russa aveva comunicato all'Aula che «eventuali e non avvenute modifiche della composizione delle Commissioni» saranno pubblicate nell'allegato al resoconto.