Lavazza: «Nel 2019 supereremo i 2 miliardi di fatturato. Ma mai la Borsa»

Lavazza punta a superare i 2 miliardi di euro di fatturato già nel 2019.L'obiettivo è stato annunviato dal vicepresidente di Lavazza Group, Giuseppe Lavazza, partecipando al Forum dell'economia sostenibile in corso alla comunità di San Patrignano.

Speriamo di sicuro

, ha detto Giuseppe Lavazza, rispondendo a chi gli chiedeva se il gruppo arriverà ai 2 miliardi di euro di fatturato nel 2019. » , ha aggiunto l'imprenditore. « Il 2018 è stato un anno di grande soddisfazione, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi (2018 chiuso con ricavi di 1,87 miliardi di euro, ndr) e questo è chiaramente il punto di partenza delle sfide da qui ai prossimi tre annì » , per Lavazza. « Nel 2019 vedremo quello che si riuscirà a fare, noi dobbiamo riuscire ad arrivare a due e mezzo per il 2021, come prevede il nostro piano strategico. La strada è tracciata » , ha precisato Lavazza, che ha escluso qualsiasi possibilità di quotare il gruppo del caffè. « No e no » , sono state le risposte secche alla domanda se Lavazza abbia mai pensato alla Borsa o se stia valutando questa opzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA