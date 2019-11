Istat, mercato immobiliare in calo nel secondo trimestre

Ultimo aggiornamento: 13:10

(Teleborsa) -e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. Depurate della componente stagionale,(-1,7% il settore abitativo e -1,4% l'economico)."In questo periododopo averli superati nel trimestre precedente., ma interessa anche le regioni settentrionali che tuttavia continuano a superare i valori medi del 2010. Il Mezzogiorno, al contrario, resta sostanzialmente stabile", questo il commento dell'Istat al dato diffuso in data odierna, 21 novembre., seppure con intensità notevolmente diverse (Centro -3,7%, Nord-est e Nord-ovest -1,5%, Isole -0,8% e Sud -0,2%)" continua il comunicato. "Per il settore economico la flessione riguarda il Centro (-7,4%) e il Nord-est (-4,4%), mentre risultano in crescita le Isole (+5,7%) e il Sud (+3,5%); sostanzialmente stabile il Nord-ovest (+0,3%)".(204.512), il 5,2% quelle a uso economico (11.272) e lo 0,3% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (699).. L'espansione riguarda sia il settore abitativo (+3,6%) sia l'economico (+3,1%).L'incremento tendenziale interessa tutto il territorio nazionale per l'abitativo - Centro +4,5%, Nord-est +3,8%, Sud e Isole +3,3% e Nord-ovest +3,2% - e tutte le tipologie di comuni - piccoli centri +4,9% e città metropolitane +2,1%. L'economico registra variazioni tendenziali positive al Centro (+11,4%), nelle Isole (+10,7%), al Sud (+3,9%) e nel Nord-est (+0,7%), nelle città metropolitane (+4,8%) e nelle altre città (+1,9%); le variazioni sono negative nel Nord-ovest (-1,8%).La flessione più consistente, rispetto al trimestre precedente, si osserva nel Centro", continua l'Istituto Nazionale di Statistica.Nel dettaglioSu base congiunturale si registra una contrazione al Centro dell'8,8%, nelle Isole del 6,5, nel Sud del 5,1%, e Nord-ovest e Nord-est entrambe del 4,9%. Negativi anche su base annua (Sud -8,1%, Nord-ovest e Isole -6,7%, Centro -5,7% e Nord-est -5,4%) e rispetto alla tipologia dei comuni, la flessione riguarda sia le città metropolitane (-7,4%) che i piccoli centri (-5,6%).