Irpef da riformare, lunedì 7 dicembre il convegno di Lef

Il 2021 dovrebbe essere l'anno della riforma dell'irpef, un'imposta che vale circa 190 miliardi l'anno ma presenta numerose criticità che si sono stratificate nel tempo. Se ne parlerà lunedì 7 dicembre alle 16, in streaming sulla piattaforma Zoom, in occasione della presentazione dell'ottavo rapporto di Lef, associazione per la legalità e l'equità fiscale. Lo studio è stato elaborato dal responsabile dell’Ufficio studi di Lef, Lelio Violetti: tra i nodi evidenziati quello della progressività e degli incapienti (i contribuenti che non versando imposte non possono fruire a pieno di deduzioni e detrazioni.

Il rapporto sarà illustrato dallo stesso Lelio Violetti, dopo un breve saluto del Presidente di Lef, Carlo Di Iorio. Interverrà il Sottosegretario all’Economia, Cecilia Guerra, che si soffermerà sulle prospettive di riforma dell’Irpef, mentre Massimo Romano, Consigliere della Corte dei Conti ed ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, si soffermerà sul ruolo dell’Amministrazione nella gestione del prelievo. Con l’occasione saranno anche assegnati i premi Lef tesi di laurea 2018-2019. Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, consiste in un tre borse di studio di 2.000 euro ciascuna che vanno a tre laureati nel biennio 2018-2019, le cui tesi di laurea sono state ritenute di particolare pregio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA