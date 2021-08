Sabato 21 Agosto 2021, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 20:29

Un rimborso fino a 1.880 euro sull'Irpef direttamente in busta paga. È quanto si ritrovano molti lavoratori dipendenti mese per mese nel corso dell'intero anno. Si tratta dell'ordinaria detrazione per lavoro dipendente prevista dal testo unico delle imposte sul reddito. L'importo, che al massimo può arrivare a 1.880 euro in un anno, varia in base al tipo di contratto, ai giorni di lavoro effettuati nel corso dell'anno e in base al reddito complessivo.

Rimborso dell'Irpef in busta paga, a chi spetta e come varia l'importo

L'agevolazione spetta a chi ha un contratto subordinato (a tempo determinato o indeterminato) e un reddito complessivo fino a 55mila euro (al di sopra si azzera). Quindi va a decrescere all'aumentare di questo valore. L'importo minimo è di 690 euro. Il massimo appunto, 1.880 euro, scatta invece in caso di contratto a tempo indeterminato e un reddito complessivo entro gli 8mila euro.

Se il contratto è a tempo determinato, il minimo, sempre per una soglia di reddito entro gli 8mila euro, è di 1.380 euro. E' direttamente il datore di lavoro che applica la detrazione in busta paga mese per mese. Il dipendente non dovrà fare alcuna domanda per richiederlo.

