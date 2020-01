Irideos, dalle banche 150 milioni per il piano industriale

Ultimo aggiornamento: 18:51

Un gruppo di banche ha finanziato con 150 milioni di euro il nuovo piano industriale di Irideos, gruppo di tlc controllato dal fondo infrastruturale F2i e dal fondo Marguerite. Tra gli obiettivi del piano, varato dopo l'aggregazione da parte della società di alcuni operatori di piccole e medie dimensioni, spiega una nota, la crescita del fatturato di oltre il 30%, con un margine operativo lordo «più che raddoppiato» al 2024, grazie anche a un sostanzioso piano di investimenti.«Un altro passo importante per lo sviluppo del progetto Irideos - commenta Danilo Vivarelli, amministratore delegato del grupo - con un solido piano industriale, sfruttando le competenze e le risorse delle realtà integrate in un operatore di scala nazionale. Ma soprattutto un piano di crescita e innovazione per rispondere al meglio alle esigenze delle aziende nel loro percorso di trasformazione digitale».