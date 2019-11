Irideos lancia Fibra Intelligente per la gestione delle reti delle aziende

Ultimo aggiornamento: 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irideos, azienda controllata dal fondo infrastrutturale F2i che si occupa di trasformzione digitale, lancia Fibra Intelligente, una soluzione che si integra con la rete aziendale e permette di gestire con flessibilità il traffico e l’accesso alle applicazioni e al Cloud.«In un contesto di profonda trasformazione delle aziende, che guarda sempre più verso l'adozione del Cloud pervasivo, dell'IoT (Internet of things) e dei Big Data - si legge in una nota - è importante poter usufruire di reti flessibili. Il polo Ict per le aziende controllato dal fondo infrastrutturale F2i ha così creato Fibra Intelligente, una soluzione che permette di dimensionare la rete aziendale e di differenziarla per singola applicazione a seconda delle esigenze, anche in tempo reale. Fibra Intelligente garantisce il controllo centralizzato grazie ad un'unica dashboard dalla quale è possibile supervisionare gli utenti, le sedi e tutte le applicazioni. Inoltre, consente di attivare nuove filiali e nuovi punti vendita rapidamente e senza necessità di configurazioni in loco».Fibra Intelligente si basa sulla tecnologia Sdn (Software-Defined Networking) che permette la separazione dei servizi di rete dall'hardware sottostante. La rete viene gestita a livello centrale da un software intelligente capace di integrarsi e di parlare con tutte le tecnologie - adsl, fibra, wireless - di qualunque operatore.«Con Fibra Intelligente - afferma Danilo Vivarelli, amministratore delegato di Irideos - portiamo nelle reti l’innovazione del software: la rete si adatta e si configura automaticamente alle esigenze Multicloud delle aziende. Una conferma della capacità di Irideos di fare innovazione a favore delle aziende e di estenderla ad un target più ampio possibile, su tutto il territorio nazionale».