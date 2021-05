5 Maggio 2021

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 6 maggio, la sesta edizione di Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea - Enterprise Europe Network, TecUp, e promosso dalla Regione Campania. La manifestazione interamente digitale prevede due giorni di eventi live e una lunga diretta in stile televisivo presso gli studi di Federica Web Learning, sul lungomare di Napoli.

Si parte con la presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile (in palio 55mila euro per gli innovatori) che verrà aperto da Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village; Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania; Giulio Lo Iacono di Asvis; e Marco Tammaro di Enea. Alcuni partner del premio, come Federica Web Learning, Fondazione Diana, Invitalia e Consorzio Stress, illustreranno i premi messi a disposizione nel corso di webinar dedicati.

Riflettori accesi sull'innovazione per la salute con Villa delle Ginestre e con Inail, che promuove un webinar sul reinserimento attraverso la rieducazione al gesto lavorativo; su bioeconomia e agrifood, con le strategie per la ripresa post Covid e focus sulle filiere lattiero-casearia e della pesca della Campania. Si parlerà, inoltre, dei progetti per ripensare la plastica nell'economia circolare con Mario Malinconico, consigliere scientifico Assobioplastiche e presidente TecUp, e di packaging alimentari innovativi ed ecosostenibili con la presentazione del progetto TRUST e IPack Med.

Tra le tematiche anche la scuola. Nell'ambito di School Village, la sezione dedicata alla valorizzazione di buone prassi per lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali, è in programma il webinar "Il mestiere di fare impresa", organizzato da Mario Raffa, direttivo PNI, Premio Nazionale per l'Innovazione, al quale interverrà il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

Ampio spazio all'innovazione sociale con le agevolazioni che possono avere ricadute concrete sui cittadini e i modelli di open innovation. Di beni culturali si discuterà affrontando il caso di Procida, per un ripensamento strategico del rapporto tra cultura e innovazione; e i borghi digitali del Sud Italia tra prospettive e conflittualità. Saranno presentati gli incentivi a supporto dell'innovazione e l'IV Meridian Thinking Lab, per nuove forme di innovazione.

La Regione Campania ha organizzato il talk "Programma Nazionale per la Ricerca 2021- 2027: un framework per crescere in Europa", al quale interverranno Gaetano Manfredi, già ministro per l'Università e Ricerca della Repubblica italiana; Filippo De Rossi, consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca per il PNR; e i rettori delle Università. Sempre la Regione promuove l'iniziativa pubblica di condivisione dei risultati della RIS3 Campania (Research and Innovation Strategy for Smart Specializations) 2014-2020 e l'avvio della consultazione pubblica per l'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente per la prossima programmazione 2021-2027.

Infine, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Agenzia ICE e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), presenterà l'iniziativa Smart Export - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione.