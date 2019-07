In rosso l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa di conoscere le future mosse di politica monetaria delle Banche Centrali, specialmente della Federal Reserve dopo i numerosi attacchi del presidente americano Donald Trump.hanno deluso le vendite al dettaglio dell'Italia relative al mese di maggio.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.389,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,64%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +211 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,73%.spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,93%, invariata Londra, mentre Parigi evidenzia un decremento dello 0,31%.; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,24%, scambiando a 23.893 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,47%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti assicurativo (+0,68%), utility (+0,53%) e vendite al dettaglio (+0,49%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti viaggi e intrattenimento (-1,50%), tecnologia (-1,36%) e costruzioni (-1,00%).Tra idi Milano, in evidenza Nexi (+2,02%), Italgas (+1,44%), UnipolSai (+1,34%) e A2A (+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -3,85%.Pessima performance per Fineco, che registra un ribasso del 3,33% dopo l'addio di UniCredit.CNH Industrial scende del 2,81%.Sessione nera per Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 2,64%.di Milano, ERG (+2,60%), Falck Renewables (+2,53%), Ascopiave (+1,94%) e IREN (+1,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump, che ottiene -3,45%.In caduta libera Salini Impregilo, che affonda del 3,37%.Pesante Datalogic, che segna una discesa di ben -2,81 punti percentuali.Seduta drammatica per Banca Ifis, che crolla del 2,65%.