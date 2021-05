11 Maggio 2021

Illimity prosegue nel suo percorso di crescita e registra, nel primo trimestre 2021, un utile netto di 12,6 milioni di euro, valore quasi tre volte superiore (+180%) ai tre mesi nel 2020 (4,5 milioni di euro). Gli attivi hanno raggiunto quota 4,3 miliardi di euro (erano 3 miliardi) con crediti netti verso la clientela e investimenti superiori a 2,2 miliardi di euro (+34%). La liquidità si attesta a 1 miliardo e il Cet1 ratio si conferma robusto al 17,6% (18% pro-forma).

"Siamo molto soddisfatti di come è iniziato il 2021. La crescita dell'attività di credito, la qualità dei nostri portafogli, l'effetto scala che si sta già realizzando in vari comparti e i risultati economici che ne conseguono ci confermano nelle scelte fatte fino ad ora - ha commentato Corrado Passera, ceo di illimity -. In questi mesi si sono avviate attività molto promettenti nell'Open Banking (Hype) e nell'asset management (Illimity Sgr). Alcuni rafforzamenti strategici inizialmente non previsti stanno inoltre venendo a maturazione e saranno illustrati il 22 giugno con l'aggiornamento del nostro Piano industriale".