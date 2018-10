Ibm acquisisce Red Hat per 34 miliardi di dollari e punta sul Cloud

Ultimo aggiornamento: 15:50

IBM acquisisce, leader nel settore software open source per il cloud. La conferma è arrivata dopo i rumors degli ultimi giorni. Un affare da 34 miliardi di dollari, vale a dire 190 dollari per azione ( con un premio di 70 sulla chiusura di venerdì). La più significativa acquisizione del 2018 e uno dei più grandi deal nella storia di Ibm e dell'industria del software.L'acquisizione aiuterà ad accelerare il passaggio altra i grandi clienti IT, oltre a fornire una spinta alla crescita dei ricavi di IBM.I consigli di amministrazione dihanno già dato il via libera all'accordo, ma si attende il voto degli azionisti di Red Hat e degli organi regolatori. Il deal dovrebbe chiudersi nella seconda metà del 2019.Dopo l'annuncio Standard & Poor's ha annunciato di aver declassato da "A+" a "A" il rating su Ibm. Oltre al rating, ridimensionamento anche per l'outlook che passa a negativo. Secondo l'agenzia aumenterà l'indebitamento di IBM, che però potrà continuare ad incrementare il fatturato (Red Hat mette a bilancio circa 3 miliardi l'anno, a fronte degli 80 di IBM). In attesa del via libera dell'Antitrust, il closing dovrebbe essere previsto per la seconda metà del 2019.Il titolo IBM avvia la seduta in negativo a Wall Street, dove perde l'1,27%. Giornata record invece per Red Hat che guadagna addirittura il 47,48%.