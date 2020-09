«Robot usati contro le carestie causate dal clima», l'annuncio di Ibm e Miscrosoft al convegno in Vaticano

L'Intelligenza artificiale in futuro sarà utilizzata anche per prevenire carestie causate ai cambiamenti climatici. «Per Microsoft la tecnologia può sbloccare soluzioni per alcune delle più grandi sfide del mondo, come quella del climat change» ha dichiarato il presidente di Microsoft, Brad Smith.

«Tecnologie come l'IA e gli strumenti di Machine Learning saranno particolarmente utili per affrontare i problemi della fame e dell'insicurezza alimentare in tutto il mondo. Questi strumenti possono prevedere i problemi e rispondere con risorse critiche che aiutano a prevenire carestie future e a salvare vite umane» ha aggiunto nel corso di un convegno organizzato dalla Fao e dal Vaticano.



L'applicazione dell'intelligenza artificiale di fatto si sta rivelando utile nella trasformazione dei sistemi alimentari e nell'affrontare l'insicurezza alimentare e nutrizionale. Nell'ottimizzare la semina e il raccolto, per esempio, aumentando così la produttività, migliorando le condizioni di lavoro - riducendo la quantità di tempo e di fatica - e utilizzando le risorse naturali in modo più efficiente.

In agricoltura stanno emergendo di fatto tre aree: la robotica agricola, il monitoraggio del suolo e delle colture e l'analisi predittiva. Nel contesto del cambiamento climatico, della crescita della popolazione e dell'esaurimento delle risorse naturali, le IA possono contribuire alla conservazione del suolo e dell'acqua.

«Mentre la società è alle prese con un'allarmante emergenza sanitaria gli usi della tecnologia in risposta a Covid9 sono fondamentali per il futuro dell'umanità», ha aggiunto John E. Kelly, III, Vice Presidente Esecutivo di IBM. «Solo mettendo le persone, i loro interessi e i loro valori al centro del nostro pensiero sul futuro della tecnologia possiamo tutti uscire più forti dalle sfide globali come la pandemia e la sicurezza alimentare».

Il tema della fame è stato sviluppato nel corso di un convegno organizzato dal Vaticano, dalla Fao, da Microsoft e da Ibm.

