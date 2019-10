Huawei, chiude il terzo trimestre con ricavi in aumento del 24,4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per Huawei, che ha chiuso il terzo trimestre con i ricavi in aumento del 24,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il gruppo cinese di telecomunicazioni ha registrato ricavi pari a 610,8 miliardi di yuan ossia 85,68 miliardi di dollari. Il colosso asiatico spiega in una nota che il margine di profitto netto della società nel trimestre è stato dell'8,7%.Per quanto riguarda l'espansione delle reti infrastrutturali, Huawei ha affermato che lo sviluppo commerciale delle reti 5G in tutto il mondo è in accelerazione. Ad oggi, Huawei ha firmato oltre 60 contratti commerciali per il 5G con gruppi globali e la produzione e le forniture della rete in fibra ottica, della comunicazione dati e dei prodotti IT sono cresciute costantemente. Nel settore consumer, Huawei ha dichiarato che le vendite di smartphone nei primi nove mesi del 2019 hanno superato i 185 milioni di unità, con un aumento del 26% su base annua.