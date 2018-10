Google, fa ricorso contro multa Ue da 4 miliardi di sterline

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google non ci sta e ha presentato ricorso contro la multa dell'Antitrust europeo di 4,34 miliardi di sterline (4,97 miliardi di dollari). L'accusa è di aver utilizzato illegalmente i dispositivi mobili Android per rafforzare il proprio dominio suimotori di ricerca di Internet.La decisione della Commissione europea di multare il colosso statunitense risale a luglio scorso. La Commissione aveva affermato che il gigante dei motori di ricerca avrebbe violato le norme antitrust dell'Ue imponendo restrizioni illegali ai produttori di dispositivi Android e agli operatori di rete mobile per consolidare la sua posizione dominantenella ricerca generale su Internet.La Commissione ha poi spiegato che Google avrebbe imposto tre tipi di restrizioni ai produttori di dispositivi Android e agli operatori di rete per garantire che il traffico sui dispositivi Android vada al motore di ricerca di Google. La Commissione, infine, ha osservato che Google ha chiesto ai produttori di preinstallare l'app di ricerca Google e il browser Chrome come condizione per concedere in licenza l'app store di Google, il Play Store.