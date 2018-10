Giappone, torna in surplus la bilancia commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF),rispetto al. Il dato èdegli analisti che erano per un deficit di 50 miliardi.(a settembre 2017 era di 653 miliardi di yen).In termine di volumi,(6.810 miliardi ad agosto 2017), al di sotto delle stime che erano per un incremento dell'1,9%. Da rilevare, inoltre, che(6.156 miliardi nello stesso mese dell'anno precedente). Il dato risulta inferiore alle attese che erano per una crescita del 13,7%.