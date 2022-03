Generali, Del Vecchio: «Dalla strategia di Caltagirone visione imprenditoriale»

La strategia espressa da Francesco Gaetano Caltagirone per Generali offre «una visione imprenditoriale di lungo termine, che non cerca solo dividendi ma guarda anche ai bisogni di crescita della compagnia». Lo ha detto Leonardo Del Vecchio in un'intervista all'agenzia Bloomberg.

Il «Risveglio del Leone» nel piano Caltagirone per Generali: gran balzo del titolo che sfiora 20 euro

Il patron di Luxottica, terzo azionista del Leone, ha definito la lista Caltagirone «altamente competente e ben bilanciata». Quanto alla candidatura di Luciano Cirinà come amministratore delegato, «ciò che apprezzo più di tutto è vedere un manager interno al gruppo, con una lunga carriera di successo alle Generali, essere proposto come ceo», ha detto Del Vecchio. Secondo Del Vecchio, la cui quota dell'8% nel Leone potrebbe essere ulteriormente arrotondata, il piano messo a punto dal gruppo Caltagirone «dà l'idea di una compagnia forte, con un grande futuro ma che è stata forse frenata da un azionista interessato solo ad estrarre dividendi», cioè Mediobanca, primo socio della compagnia triestina e sostenitore della lista del cda che ricandida Philippe Donnet.

Del Vecchio - da cui arriva un chiaro sostegno alla lista di Caltagirone, al quale è stato per qualche mese legato da un patto di consultazione - ritiene che il progetto dell'imprenditore romano possa accelerare la crescita delle Generali attraverso quella grande acquisizione o fusione «che spero di vedere nel futuro» della compagnia. Anche in quest'ottica si spiega l'apprezzamento per Claudio Costamagna, candidato alla presidenza. Con lui le Generali acquisirebbero «un presidente con capacità operative che ha quello che serve per creare valore per la compagnia e dare un significativo supporto quando si arriverà alla gestione di grandi transazioni 'transformational'», cioè in grado di trasformare le Generali con un vero e proprio salto dimensionale. Quanto al mercato, «ha risposto favorevolmente al piano di Caltagirone. Il prezzo delle azioni sta salendo e Generali si sta confermando un buon investimento finanziario».

La posizione su Mediobanca

Del Vecchio infine critica Mediobanca, di cui è primo socio con poco meno del 20% del capitale, per il prestito titoli che permetterà a Piazzetta Cuccia di votare con il 17,2% del capitale nell'assemblea del Leone. «Sono della vecchia scuola che pensa che gli imprenditori dovrebbero investire le proprie risorse», ha aggiunto il fondatore di Luxottica. «Ho scoperto di recente che le azioni delle società possono essere affittate solo per votare a un'assemblea degli azionisti e poi restituite ai loro proprietari. Se questa pratica diventasse diffusa e legittima - conclude l'imprenditore - penso che potrebbero esserci serie conseguenze per la nostra economia».