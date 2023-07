Sabato 29 Luglio 2023, 00:07

Risultati in netta crescita per il gruppo Caltagirone. La società che opera nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, dell’immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell’anno con un risultato netto pari a 127,8 milioni di euro, in aumento del 25,1% rispetto al primo semestre del 2022.

LE VOCI

Le principali voci del conto economico, sottolinea una nota della società presieduta da Francesco Gaetano Caltagirone, hanno registrato una crescita rispetto al corrispondente periodo del 2022. Più nel dettaglio, i ricavi si sono attestati a 976,3 milioni (+1,4%). Il margine operativo lordo è stato positivo per 200,4 milioni, in rialzo del 42%, principalmente per effetto del miglioramento della redditività nel settore del cemento. Il risultato operativo è stato positivo per 134,5 milioni, con un incremento del 78,6%.

Il risultato netto della gestione finanziaria è stato positivo per 38,4 milioni (contro 46,9 milioni al 30 giugno 2022), derivante in gran parte dai dividendi incassati da società quotate. L’indebitamento finanziario netto è pari a 108,4 milioni (230,9 milioni al 30 giugno 2022), in miglioramento di 122,5 milioni principalmente per effetto del positivo flusso di cassa del gruppo Cementir Holding e per i dividendi incassati, al netto di investimenti in azioni quotate, obbligazioni e della distribuzione di dividendi.

I DIVIDENDI

Il patrimonio netto complessivo è pari a 2,58 miliardi (2,54 miliardi al 31 dicembre 2022). L’incremento del patrimonio netto di gruppo pari a 57,5 milioni è dovuto principalmente agli effetti derivanti dal risultato positivo registrato nel periodo e alla valorizzazione al fair value dei titoli in portafoglio, al netto della conversione negativa dei bilanci in valuta estera e della distribuzione dei dividendi.

Venendo alle previsioni per l’intero anno, nel settore del cemento il gruppo prevede, alla luce dei risultati del primo semestre, «di confermare, relativamente ai ricavi consolidati, gli obiettivi dichiarati e di migliorare il margine operativo lordo con effetti positivi sulla posizione finanziaria netta».

LA VALORIZZAZIONE

Per quanto riguarda le attività nel settore dell’editoria, continua la società, «proseguono le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate a incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il gruppo continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale ed alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi».

GLI OBIETTIVI

Nel settore dei grandi lavori, si legge ancora nel comunicato, «l’attività di partecipazione a gare proseguirà con l’obiettivo di incrementare e diversificare il portafoglio lavori, avendo cura di assicurare un’adeguata marginalità delle commesse acquisite. Il gruppo sta attivando le attività relative alle nuove acquisizioni e sta completando le opere in fase di realizzazione».

Infine nel settore immobiliare la società «persegue l’attività di razionalizzazione del portafoglio, dismettendo gli asset non strategici, nonché consolidando e incrementando il volume dei clienti esistenti».