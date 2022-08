Gas, Mosca blocca il nuovo gasdotto Nord Stream: «Stop di tre giorni per riparare la turbina». E il prezzo sale

L'unica turbina di Nord Stream sarà fermata il 31 agosto per tre giorni per delle riparazioni. Lo rende noto Gazprom secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' sottolineando che «le forniture di gas tramite Nord Stream saranno interrotte per il periodo di riparazione della turbina». Il transito del gas attraverso Nord Stream sarà ripristinato al livello di 33 milioni di metri cubi al giorno dopo il completamento delle riparazioni il 2 settembre, spiega ancora Gazprom.

Gazprom, l'annuncio dello stop

«Il 31 agosto l'unico gruppo di pompaggio del gas funzionante Trent 60 sarà fermato per tre giorni per manutenzione e manutenzione preventiva. Una serie di lavori di manutenzione ordinaria in conformità con l'attuale contratto di manutenzione sarà eseguita in collaborazione con gli specialisti Siemens», ha spiegato in una nota Gazprom.

Prezzo del gas ai massimi

Il prezzo del gas ha strappato ad Amsterdam fino a toccare un massimo di 262,78 euro al megawattora (+9,04%) mentre sugli sgoccioli della seduta è piombata la notizia che Gazprom chiuderà per tre giorni le forniture dal Nord Stream, i cui flussi sono già ridotti al 20% della capacità del gasdotto. Il prezzo di chiusura si è poi assestato a 244,55 euro, dopo aver battuto un ultimo prezzo di 257,4 euro (+6,8%). Un andamento che lascia presagire, alla riapertura dei mercati lunedì, nuovi rialzi per l'indice di riferimento del prezzo del gas europeo.