FS Italiane, nella stazione Marina di Cerveteri nuovo servizio di assistenza disabili

(Teleborsa) - Unai treni va ad arricchire la rete di stazioni coperte daldi Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane): laporta aferroviari italiani dove èalle persone con disabilità e a ridotta mobilità.Da oggi, le persone con disabilità e a ridotta mobilità anche temporanea potranno richiedere, anche presso questa importante stazione laziale, l'ausilio di operatori, che l'assisteranno nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e l'area biglietteria della stazione.Il Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana, costituito dacon sede nelle principali stazioni italiane, nel 2019, ha fornito oltre. Di questi,(+15% rispetto al 2018) sono stati effettuatiattraverso la Sala Blu di Roma, che coordina i servizi nelleregionali del circuito PRM, da oggi diventate 27 con l'inserimento di Marina di Cerveteri.Il servizio, gratuito, è prenotabile con 12 ore di anticipo attraverso il Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana, telefonando al numero verde 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso), al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32, inviando una mail alla sede prescelta o direttamente sul web, attraverso il portale Sala Blu on line.Con l'ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu, ilche ogni giorno viaggiano in treno e utilizzano le stazioni. Parallelamente prosegue il programma diche RFI sta gradualmente portando avanti in tutte le proprie stazioni, con l'obiettivo die assicurare a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti.