Fondo Fon.Te. anche per liberi professionisti e autonomi

(Teleborsa) - Il Fondo Fon.Te., dedicato alla pensione complementare dei lavoratori dipendenti nel terziario, ha ampliato la platea a liberi professionisti ed autonomi. A partire dal 1° aprile anche queste due categorie possono aderire al Fondo.

Possono dunque iscriversi a Fon.Te. imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva) e titolari di imprese individuali e familiari, associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti: contratto Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; contratto Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; coitratto Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; cotratto Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.

Il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta dell'anno precedente. Per iscriversi occorrerà pagare un contributo di 30 euro che sarà prelevato alla prima contribuzione utile.

Chi si iscriverà al fondo avrà diritto a tutte le anticipazioni e riscatti. Fra i principali vantaggi la rivalutazione dei contributi versati, con rendimenti in base alla linea di investimento prescelta, e la deducibilità dei contributi versati dal reddito complessivo ai fini Irpef, fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro annui. Inoltre, nella fase di accumulo i rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all'imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.

"Siamo orgogliosi di offrire i nostri servizi a nuove categorie di lavoratori, rispondendo all'esigenza di ottenere una pensione integrativa che possa incrementare il livello delle prestazioni previdenziali con risultati particolarmente vantaggiosi e soddisfacenti", afferma Maurizio Grifoni, Presidente di Fon.Te..