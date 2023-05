Fondazione Intermonte, 8 borse di studio da 18.000 euro ciascuna per frequentare il Politecnico di Milano

In un momento in cui l’accesso agli studi universitari è reso sempre più difficile dall’incremento esponenziale del costo della vita e degli alloggi, la Fondazione Intermonte “Progetto Giovani” continua a supportare la formazione universitaria e l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani studenti meritevoli provenienti da famiglie con limitata disponibilità economica. L’iniziativa prevede l’assegnazione di 8 borse di studio triennali del valore complessivo di 18.000 euro l’una (6.000 euro all’anno) per l’iscrizione a corsi di laurea di primo livello presso il Politecnico di Milano. L’iscrizione al bando per le nuove immatricolazioni riferite all’anno accademico 2023/2024 è aperta fino al 16 giugno 2023 ed è rivolta a 4 studentesse e 4 studenti che frequentino il quinto anno di un Liceo o di un Istituto Tecnico Superiore e siano prossimi all’esame di maturità.

Al fine della partecipazione al bando, gli studenti dovranno rispettare alcuni requisiti, tra cui il superamento del test di ammissione previsto dal Politecnico, una media scolastica del quarto anno non inferiore a 7/10 e una certificazione Isee non superiore a 30.000 euro. L’assegnazione delle borse avverrà a luglio 2023 attraverso una Commissione Giudicatrice composta da rappresentanti della Fondazione e da membri nominati del Politecnico di Milano. Le borse di studio avranno validità annuale, a partire dal mese di settembre 2023, e saranno rinnovabili per altri due anni, a condizione che gli studenti beneficiari raggiungano i risultati accademici previsti dall’articolo 6 del bando (tra cui iscrizione all’anno accademico successivo, numero di Cfu ottenuti pari a 35 e 80 rispettivamente per il secondo e il terzo anno, Isee non superiore a 30.000 euro).

La Fondazione, nata nell’ottobre 2021 su iniziativa di Sandro Valeri, presidente e fondatore di Intermonte - Investment bank indipendente specializzata in Mid & Small caps italiane - persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale per mezzo di contributi economici, con l’obiettivo di favorire la formazione universitaria di giovani studenti meritevoli con limitata disponibilità economica.

A seguito dell’assegnazione delle borse di studio, la Fondazione accompagnerà gli studenti beneficiari durante l’intero percorso di studi, erogando ai più meritevoli ulteriori contributi per periodi di studio all’estero (progetto Erasmus), e li supporterà nella formazione professionale tramite attività di tutoring in coordinamento con gli atenei e periodi di stage presso aziende selezionate.

Le borse di studio sono strutturate in modo da garantire la parità di genere tra gli assegnatari principio cardine per la Fondazione Intermonte e il suo presidente Valeri. Inoltre, per gli studenti che non dichiarano altri redditi, le borse di studio sono esenti da imposte.

“In un momento storico come quello attuale, caratterizzato da un forte aumento del costo della vita ed in particolare degli affitti per studenti, soprattutto a Milano - ha sottolineato Valeri - il nostro Progetto Giovani assume un valore ancora più significativo, perché offre un aiuto concreto a giovani meritevoli che, con 6.000 euro all’anno, potranno non solo coprire la retta del Politecnico di Milano e avere accesso a una formazione universitaria di eccellenza, ma anche ricevere un contributo per sostenere le spese di vitto, alloggio e acquisto di materiali didattici. L’iniziativa conferma, ancora una volta, l’impegno di Intermonte nella valorizzazione dei talenti, con un’attenzione particolare al tema delle pari opportunità, dal momento che in Italia la percentuale di giovani studentesse che frequentano corsi di laurea Stem è storicamente molto bassa”.