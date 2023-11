Fondazione Enpaia, utile al di sopra dei 10 milioni

Ha chiuso il 2022 con un patrimonio di oltre 2 miliardi di euro e con un utile superiore ai 10 milioni la Fondazione Enpaia, l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura che ha visto aumentare gli iscritti dell'1,7% (39.683 in totale) e del 3,1% per la componente femminile; dato che colloca la Cassa tra quelle più "rosa".

È quanto emerge dalla Relazione annuale 2023 presentata al Senato. Il rendimento netto complessivo del portafoglio è stato pari ad +5,03% rispetto al 4,88% del 2021. Un dato in controtendenza rispetto al 2021, ascrivibile al contesto socio-economico di forte volatilità, è quello relativo alle erogazioni delle prestazioni agli iscritti. Nel 2022, infatti, sono stati erogati 155.489.012 milioni di euro a fronte dei 161.455.460 di euro del 2021, con una diminuzione del 4%.

Di segno positivo, invece, le entrate contributive da parte delle aziende del settore agricolo, cresciute del 3,9% rispetto al 2021 con 155.592.681 milioni di euro complessivi. «Sono dati in controtendenza rispetto al sistema delle Casse con un bilanciamento notevole fra prestazioni e contributi e ciò dimostra la grande flessibilità del settore agricolo - ha detto il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni - un comparto sul quale questo governo sta puntando con uno sguardo rivolto verso le economie di filiera».

Per Roberto Diacetti, direttore generale Fondazione Enpaia, «nel 2023 sono proseguite le condizioni di straordinaria volatilità dei mercati che hanno influito sui rendimenti della gestione finanziaria delle Casse previdenziali, ciò nonostante, la Fondazione Enpaia sta traguardando un anno con un risultato che colloca il rendimento del portafoglio finanziario al di sopra del 3%».