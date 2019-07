Fmi taglia stime di crescita dell'Italia: «Incertezza su prospettive bilancio»

L'Fmi taglia le stime di crescita mondiali, e per l'Italia, pone l'accento sull'incertezza delle prospettive di bilancio. «In Italia l'incertezza sulle prospettive di bilancio resta simile a quella riscontrata» in aprile «con un impatto sugli investimenti e la domanda interna», afferma il Fmi nell'aggiornamento del World Economic Outlook, nel quale ha confermato la stima di +0,1% per il pil italiano nel 2019, rivedendo però al ribasso di 0,1 punti percentuali a +0,8% quella per il 2020.

FMI, Lagarde lascerà il 12 settembre

Il Fmi rivede anche al ribasso le stime di crescita mondiali per il 2019 e il 2020. Dopo il +3,8% del 2017 e il +3,6% del 2018, il pil mondiale è atteso crescere del 3,2% quest'anno e del 3,5% il prossimo. Si tratta di una riduzione di 0,1 punti percentuali per ognuno dei due anni. Il Fondo avverte come i «rischi sono al ribasso e includono ulteriori tensioni commerciali e sul fronte tecnologico in grado di minare la fiducia e rallentare gli investimenti». Ma anche una Brexit no deal.

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA