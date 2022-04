Fmi: «Italia a rischio recessione con Francia, Germania e Uk». Dalla guerra «severe conseguenze per economia Ue»

Italia, insieme a Francia, Germania e Regno Unito a rischio recessione. La previsione è del Fmi, il Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale questa «battuta d'arresto della ripresa è nascosta nelle previsioni di crescita annuali» che risentono del rimbalzo del 2021.

Ucraina, dall'Italia altri 200 milioni di aiuti. Franco: il Paese cresce ma le stime sono incerte

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Gas e petrolio, Yellen: «L'Europa stia attenta: un... LA SITUAZIONE Gas russo, stop a maggio? Scenari e rischi IL TESTO Decreto bollette, ok agli aiuti MONDO Mariupol, scoperta fossa comune

Per «alcune delle più grandi economie europee come Francia, Germania, Regno Unito e Italia» è previsto «una crescita trimestrale molto debole o negativa alla metà del 2022», sottolina il Fmi. Il Fondo ha previsto per l'Italia un Pil a +2,3% quest'anno, +1,7% il prossimo e +1,3% nel 2024. Il responsabile del Dipartimento Ue del Fmi, Alfred Kammer, precisa: economie come «Francia, Germania, Italia e Gb sono previste crescere a malapena o anche contrarsi per due trimestri consecutivi quest'anno».

Le ripercussioni della guerra

La guerra in Ucraina «avrà severe conseguenze economiche per l'Europa, avendo colpito quando la ripresa dalla pandemia era ancora incompleta», afferma inoltre il Fondo Monetario Internazionale, sottolineando che con la guerra «sono emersi nuovi rischi. Quello più preoccupante è un repentino stop dei flussi di energia dalla Russia, che causerebbe significative perdite per molte economie».