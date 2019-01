Fca pagherà 400 milioni per chiudere caso emissioni diesel in Usa

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

controllata di Fiat Chrysler Automobiles ha raggiunto accordi definitivi con U.S. Environmental Protection Agency (EPA), U.S. Department of Justice (DOJ), California Air Resources Board (CARB), Stato della California, altri 49 Stati USA e U.S. Customs and Border Protection su pretese civili, ambientali e relative alla tutela dei consumatori concordando diin sanzioni civili, confermando le indiscrezioni della stampa americana,Lo fa sapere FCA con una nota aggiungendo di aver transato inoltre una class action promossa per conto di privati consumatori.Le, il costo stimato della estensione di garanzia ed dell' attività di miglioramento ambientale concordate sono inoltre pari a circa 400 milioni di dollari USA. Il totale diche ne risulta è in linea con l'accantonamento effettuato dalla società a tale fine nel terzo trimestre del 2018.FCA precisa che "gli accordi transattivi non modificano la posizione della Società secondo cuiper aggirare i test sulle emissioni. Inoltre, il consent decree e gli accordi transattivi non contengono alcun accertamento od ammissione in merito a qualsivoglia pretesa violazione delle norme sulle emissioni"., e", ha commentato, Head of North American Safety and Regulatory Compliance.Gli accordi sono ora stati depositati presso la divisione di San Francisco della Corte Distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Nord della California, in attesa di approvazione giudiziaria., pari a circa 400 milioni di dollari USA,: 305 milioni di dollari USA dovuti a U.S. Environmental Protection Agency (EPA), U.S. Department of Justice (DOJ) e California Air Resources Board (CARB) per pretese in materia ambientale; 13,5 milioni di dollari USA dovuti al California Attorney-General per pretese relative alla tutela dei consumatori e costi di environmental mitigation; 72,5 milioni di dollari USA dovuti a diversi Attorney-General di altri stati USA per pretese relative alla tutela dei consumatori e costi di environmental mitigation; 6 milioni di dollari USA dovuti alla Customs and Border Protection.Inoltre,per iniziative di riduzione delle emissioni, al contempo finanziando l'upgrade di 200.000 catalizzatori ad alta efficienza nel settore after-market.