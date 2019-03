Exprivia, primo bilancio con Italtel: ricavi a 623 milioni

Ultimo aggiornamento: 16:06

È stato approvato il primo bilancio consolidato del gruppo Exprivia-Italtel, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software. I ricavi ammontano a 623,2 milioni di euro (614,1 nel pro forma del 2017), il margine operativo lordo (ebitda) a 41,8 milioni (26 nel 2017), e il risultato netto è in rosso per 0,9 milioni (-10 nel 2017) a causa di perdite su cambi per circa 5 milioni. La posizione finanziaria netta è in miglioramento a -214,6 milioni rispetto a -222,8 del 2017. Al netto della controllata Italtel, Exprivia chiude con un risultato netto di 4,8 milioni rispetto a 50mila euro del 2017.Il gruppo, a seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che opera nel mercato Ict (Information and Communication Technology), operazione perfezionata alla fine di dicembre 2017, oggi conta circa 4.000 professionisti distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.Tornando ai risultati, una significativa crescita è stata registrata nel comparto Industria il cui business registra complessivamente un +10% sul 2017. In linea con le aspettative il +2% nel mercato della Sanità, che vede l'aumento della spesa dei privati quale fattore di crescita e il mercato della Pubblica Amministrazione per le razionalizzazioni nella spesa pubblica.«I positivi risultati raggiunti dal gruppo nel 2018 - afferma Domenico Favuzzi, presidente e ad di Exprivia Spa - confermano la bontà delle direttrici del piano industriale basato sull'integrazione delle competenze tra Exprivia e Italtel. Entrambe hanno mostrato di poter sviluppare sinergie in linea con i trend tecnologici globali, dalle numerose declinazioni della robotica industriale, alla intelligenza artificiale applicata ormai a tutti i campi della vita privata e pubblica, come sperimentato al recente Mobile World Congress 2019 di Barcellona, dove il gruppo ha presentato un'ampia gamma di soluzioni per le diverse aree di business presidiate, costruite mettendo assieme competenze e progetti».«Oggi ci presentiamo nel panorama nazionale e internazionale - afferma ancora - con una forza ricca di 4000 qualificate risorse e una presenza in 20 paesi con un'offerta innovativa per estrarre sempre più valore dai dati raccolti e trasmessi dalle nuove reti intelligenti».