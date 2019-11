Esm, il Tesoro: non introduce ristrutturazione debito né confisca conti

La riforma dell'Esm (il fondo salva-Stati) "non introduce in alcun modo la ristrutturazione preventiva del debito pubblico e tanto meno prevede la confisca dei conti correnti italiani. È una notizia totalmente infondata e priva di ogni possibile riscontro, che continua a inquinare il dibattito con tesi fuorvianti e ingannevoli". Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Economia.



"Sostenere, come fa l'articolo a cui fa riferimento il leader della Lega Matteo Salvini, che l'unica via per avere condizioni economiche e finanziarie forti e un debito pubblico sostenibile è la sua preventiva ristrutturazione o la confisca nottetempo dei conti correnti italiani è una ricostruzione totalmente priva di logica", aggiungono le fonti. Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA