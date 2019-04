ENI e Sonatrach firmano Memorandum di intesa per fornitura a lungo termine e trasporto gas

(Teleborsa) - Il Presidente e Amministratore Delegato della compagnia di Stato algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, e l'Amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, hanno firmato un Memorandum di intesa (Memorandum of Understanding) che "sancisce la volontà delle parti di giungere in tempi brevi al rinnovo per i prossimi anni del contratto di fornitura di gas e degli accordi relativi al trasporto attraverso il gasdotto che attraversa il Mar Mediterraneo".



L'intesa - si legge in una nota - rappresenta un "ulteriore passo avanti" nel rafforzamento dei rapporti storici tra ENI e SONATRACH e "pone le basi per un nuovo assetto contrattuale che tiene conto dei mutamenti nelle condizioni di mercato". © RIPRODUZIONE RISERVATA