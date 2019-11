Dubai Airshow, Leonardo e Falcon Aviation presentano l'heliterminal del futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con tanto di aree commerciali, showroom, ristorazione e lounge, che andranno ad aggiungersi alle tipiche strutture di decollo ed atterraggio ed agli altri servizi di supporto tecnico-operativo. E' l'eliporto del futuro, un'area di accoglienza, prima che uno scalo elicotteristico, che propone un nuovo modo di concepire la nuova mobilità cittadina, moderna e sostenibile. Un progetto di questo tipo, come si poteva non presentarlo nella città che rappresenta il cuore pulsante del business degli Emirati Arabi ed un'icona del lusso e del confort?L'heliterminal verràdall'accoppiata, ma l'azienda italiana ha già ppresentato il progetto al, che corso di svolgimento a Dubai (17-21 novembre), assieme al suo, un velivolo in grado di unire le elevate prestazioni dell'aeroplano (velocità e distanza) con la versatilità dell'elicottero (movimento verticale e volo stazionario). Il terminal permetterà lo sviluppo di unaper trasferimenti dentro la stessa città ed anche fra diverse città ed andrà progressivamente a sostituire gli attuali voli VIP o charter grazie, appunto, alle potenzialità dei nuovi elicotteri in commercio.Per realizzare questo progettola scelta deldi Leonardo è caduta ovviamente sulla, specializzata in servizi di trasporto per elicotteri e cliente di lunga data della compagnia italiana, che per lo stesso servizio in altre aree sarà affiancata da altri operatori leader. L'intenzione infatti è quella didove la domanda è consistente, comeUnper Leonardo, che sul business degli elicotteri realizza attualmente quasi un terzo del suo fatturato annuale, ed, data la crescente domanda difinalizzata ad una crescente accessibilità delle aree urbane.