Domino's Pizza, previste 300 assunzioni entro due mesi

Domino’s Pizza cerca nuovi collaboratori. Al via la nuova campagna di reclutamento dello storico marchio della pizza americano, che punta a fare 300 assunzioni nelle città di Milano, Torino, Modena, Bologna, Genova e Brescia.I profili professionali che si cercano sono addetti alla ristorazione e addetti alle consegne e oltre 60 assistant manager, che si occuperanno di lanciare e gestire i nuovi punti vendita della catena.I nuovi assunti andranno a completare i team di Domino’s Pizza già attivi e presenti in maniera capillare a Milano, Torino, Modena e Bologna ( dove sono previste ulteriori aperture) o formeranno le nuove squadre per le prossime inaugurazioni previste a Genova e Brescia. Nella città di Milano in particolare sono previste 100 assunzioni.La campagna di reclutamento si colloca all’interno di una strategia più ampia, che ha come obiettivo far crescere almeno del 50% il numero dei propri punti vendita nel Nord Italia. Domino’s Pizza, infatti, in Italia è al suo quarto anno di attività e ha già aperto 23 punti vendita diretti e in franchising.«Questo sarà un anno decisivo per noi – commenta Alessandro Lazzaroni, amministratore delegato di Domino's Pizza Italia -perché puntiamo a crescere ben oltre il 50%, ampliando la nostra rete di punti vendita nelle città dove siamo già presenti e raggiungendo anche ulteriori città, strategiche per il mercato, dove contiamo di espanderci altrettanto e di continuare a far crescere chi lavora con noi. Essendo una realtà giovane, dinamica e meritocratica, infatti, studiamo un percorso di crescita professionale mirato per ciascuna delle nostre risorse, affinchè tutti possano iniziare anche come semplici addetti alle consegne ed arrivare a diventare dei veri professionisti della ristorazione, con responsabilità sempre maggiori, nel ruolo di store manager (responsabile negozio), di area manager o, persino, di franchisee, divenendo cioè un nostro partner a tutti gli effetti».A conferma del suo impegno nei confronti di dipendenti e collaboratori, Domino's Pizza ha recentemente firmato la "Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano", un documento varato dall'assessore al Lavoro di Bologna e dalle locali sigle sindacali a tutela dei rider, i fattorini impegnati nelle consegne a domicilio.