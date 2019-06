© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un duro post su Facebook che. Il vicepremiersottolinea questo suo pensiero, affermando che ", è un problema serio e in molti fanno finta di non vedere"."Un governo che si definisce del cambiamento – continua Di Maio - non può non vedere queste cose e devei. Finora lo Stato se l'è presa con i più deboli, con coloro che non riescono ad arrivare a fine mese, bisogna prendersela con chi evade regolarmente, con chi lo fa quasi di mestiere"."I grandi evasori - conclude - li abbiamo combattuti all'inizio con il MoVimento 5 stelle, abbiamo dato. Se sei un grande evasore, che se la spassa danneggiando le persone perbene, e pensi solo a truffare lo Stato devi fare il carcere. Punto. Questa è la strada da intraprendere ed è quella che prenderemo".