Deutsche Bank, faro della Bce su riacquisti di bond non autorizzati

Deutsche Bank finisce nel mirino della Bce. La Banca Centrale Europea potrebbe infatti avviare un'indagine su Deutsche Bank circa i riacquisti non autorizzati dei propri bond subordinati. Secondo quanto riferisce Bloomberg, citando fonti vicino alla vicenda, sotto la lente della Bce sono finiti gli acquisti di obbligazioni fino al 2017, quando la banca tedesca ebbe l'autorizzazione per future operazioni. Poiché i titoli sono progettati per aiutare le banche ad assorbire le perdite in caso di difficoltà, i riacquisti devono essere autorizzati dai regolatori. Deutsche Bank potrebbe quindi andare incontro ad una multa se verrà aperta un'inchiesta formale sulla vicenda, che secondo il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, potrebbe essere il doppio degli utili o dei risparmi che una banca realizza attraverso operazioni non autorizzate. © RIPRODUZIONE RISERVATA