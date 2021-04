Design Holding acquisisce la californiana YDesign Group

Design Holding, polo del design che controlla aziende come B&B Italia, Flos e Louis Poulsen, ha firmato un accordo per l'acquisizione di YDesign, piattaforma statunitense di e-commerce di prodotti di illuminazione e arredamento di alta gamma, con sede principale a Walnut Creek, a San Francisco in California. YDesign, che conta 200.000 clienti attivi tra i consumatori finali e la sua community di architetti e interior designer, ha generato nel 2020 un fatturato di oltre 160 milioni di dollari, attraverso i siti YLighting.com e Lumens.com.

L'acquisizione rientra nella strategia di Design Holding, controllata da Investindustrial e Carlyle, di espandersi nel mercato nordamericano, per rafforzare la presenza digitale e fornire sempre più servizi e valore aggiunto ai propri clienti, sia privati che architetti e designer.

«Questa acquisizione si inserisce nella strategia più ampia di rendere Design Holding la principale piattaforma innovativa di design di fascia alta con una proposta di valore multicanale. Siamo rimasti colpiti dall'ampio assortimento di prodotti di YDesign, nonché dalle relazioni di fiducia instaurate con marchi di fama mondiale, dall'eccellenza operativa e dalla capacità di supportare i clienti in tutto il processo di acquisto con team di vendita e assistenza altamente qualificati», ha dichiarato il presidente di Design Holding, Gabriele Del Torchio.

Laura Walsh, ceo di YDesign, che rimarrà in carica insieme al management, ha aggiunto: «Siamo entusiasti delle molte opportunità di crescita che ci attendono per YDesign. Grazie al supporto strategico della piattaforma e della presenza globale di Design Holding, continueremo a rafforzare il nostro posizionamento come leader di mercato nel settore dell'illuminazione di fascia alta negli Stati Uniti e la nostra reputazione come punto di riferimento di architetti e designer».

