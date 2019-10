Deliveroo supera quota 100 città e diventa sponsor FIGC

Deliveroo compie quattro anni e continua a espandersi. La società, infatti, ha raggiunto quota 100 città italiane in cui il servizio di consegna del cibo a domicilio è attivo. Nel giorno del suo quarto compleanno, la piattaforma del food delivery online annuncia anche nuovi investimenti e dieci nuove aperture entro il mese di ottobre e altre ancora entro la fine dell'anno.

Deliveroo ha deciso si festeggiare i risultati, riservando ai suoi consumatori la speciale promozione di consegna gratuita per tutta la durata del mese e l'avvio della sponsorship con la Federazione Italiana Giuoco Calcio «per sostenere uno dei simboli a cui gli italiani sono da sempre maggiormente legati: la maglia azzurra».

Il direttore generale di Deliveroo Italia Matteo Sarzana spiega che «così come la Nazionale di Calcio rappresenta e unisce tutti gli italiani attorno alla maglia azzurra, Deliveroo è sempre più un servizio nazionale che cresce e si radica

sempre sempre di più sul territorio, in un numero maggiore di città». E aggiunge che «Superando quota 100 città, raggiungiamo un obiettivo estremamente importante per Deliveroo. Si tratta di un passaggio fondamentale della

nostra espansione».

