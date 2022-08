DBA Group, commessa per riqualificazione della sede RAI di Viale Mazzini

(Teleborsa) - DBA Group, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha comunicato che, in raggruppamento temporaneo con lo studio di architettura e interior design ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, si è aggiudicata la gara ed ha sottoscritto il contratto per la riqualificazione della sede RAI di Viale Mazzini 14 a Roma.

L'appalto riguarda l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della direzione generale RAI. Il valore complessivo dei servizi di progettazione offerti dal raggruppamento è di 2.568.868 euro, di cui 1.207.367 euro di competenza di DBA PRO. S.p.A. L'attività partirà entro 60 giorni e avrà una durata complessiva di circa 240 giorni.

"Design e Innovazione, sostenibilità ed efficienza, tecnologie moderne e digitalizzazione sono caratteristiche imprescindibili per affrontare gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare e storico del nostro Paese. Siamo orgogliosi di collaborare con lo studio di architettura e interior design ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel per questo importante progetto per la riqualificazione della storica sede di Via Mazzini della RAI", afferma Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group.