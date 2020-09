Darden Restaurants, sotto pressione dopo un downgrade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per Darden Restaurants, che tratta in perdita del 2,51% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuisce la decisione degli esperti di Wedbush di rivedere al ribasso la valutazione sul titolo del gruppo della ristorazione proprietario della catena Olive Garden. Il giudizio è stato portato a "neutral" dal precedente "outperform".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Darden Restaurants più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 88,52 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 86,14. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 84,57.