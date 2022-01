Da Wizz Air bond da mezzo miliardo di euro

Lunedì 17 Gennaio 2022, 19:45







(Teleborsa) - Wizz Air punta a raccogliere mezzo miliardo di euro attraverso l'emissione di un bond, cifra da destinare alla copertura dei debiti e a iniziative di sviluppo della compagnia aerea.



La scadenza per la sottoscrizione è fissata per mercoledì 19 gennaio e il ritmo delle adesioni sembra corrispondere alle aspettative. Wizz Air si sarebbe impegnata a ripagare nel mese di febbraio un finanziamento da 300 milioni di sterline ricevuto per fare fronte alla crisi provocata dalla pandemia.