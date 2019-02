Nasce la D-Flight, la società per la gestione del traffico aereo dei droni. Il principale azionista sarà l'Enav che ha annunciato l'operazione avviata con la sottoscrizione di un aumento di capitale da 6,6 milioni della società creata per sviluppare la piattaforma U-space per l'erogazione dei servizi di Unmanned aerial vehicles traffic management, ovvero per la gestione dei cosiddetti droni. Perfezionata questa operazione Enav deterrà il 60% della nuova società, mentre il restante 40% sarà in mano a una compagine industriale guidata da Leonardo in partnership con Telespazio e IDS-Ingegneria Dei Sistemi. Oltre a coordinare il team industriale, Leonardo ha la responsabilità della progettazione del sistema, in qualità di System Integrator, e dello sviluppo della gran parte dei servizi software, assicurando livelli di sicurezza adeguati in base ad un approccio security by design. La domanda di servizi realizzati attraverso l'impiego di droni ha tassi di crescita esponenziali, con enormi potenzialità di generare benefici sociali, economici ed ambientali. Per tale ragione l'Unione Europea ha lanciato un ambizioso piano per favorire il consolidamento di questo nuovo mercato, in particolare, attraverso lo sviluppo in Europa del sistema U-space che consentirà l'esecuzione di operazioni complesse con droni con un alto grado di automazione in tutti i tipi di ambienti operativi, comprese le aree urbane. D-Flight è la risposta dell'industria italiana, spiega la nota, alla sfida lanciata dall'Unione Europea.

