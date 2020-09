Coronavirus, vaccino: accordo Commissione Ue con Sanofi-GSK per 300 milioni di dosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'accordo con AstraZeneca, oggi laha firmato il secondo contratto per la fornitura dianti-Covid con Sanofi-GSK. Grazie a questo contratto tutti gli Stati membri dell'UE potranno acquistare fino adel vaccino che produrranno in collaborazione le due case farmaceutiche.Le società hanno avviato unodi fase 1/2 a settembre, cui farà seguito uno studio dientro la fine del 2020. In caso di successo, e fatte salve considerazioni di tipo normativo, le società puntano a disporre del vaccino entro ladelGli Stati membri potranno anche donare dosi riservate ai paesi a reddito medio-basso. Sanofi e GSK si adopereranno inoltre per rendere disponibile in tempi brevi una quota significativa della loro fornitura di vaccini mediante una collaborazione con lo strumento per l'accesso globale ai vaccini contro il Covid-19 (), il pilastro dedicato ai vaccini dell'acceleratore per l'accesso agli strumenti Covid-19 per i paesi a reddito medio-basso."Il contratto di oggi con Sanofi-GSK dimostra ancora una volta l'impegno della Commissione europea a garantire un accesso equo a vaccini sicuri, efficaci e a prezzi contenuti, e questo non solo per i suoi cittadini, ma anche per le persone più povere e vulnerabili al mondo – ha dichiarato la Presidente– A breve saranno conclusi accordi con altre società in modo da creare un portafoglio diversificato di vaccini promettenti, basati su vari tipi di tecnologie, e da aumentare così le nostre possibilità di trovare un rimedio efficace contro il virus".L'accordo è stato finanziato dallo strumento per il sostegno di emergenza, che dispone di fondi destinati alla costituzione di un portafoglio di potenziali vaccini con profili diversi e prodotti da società diverse. La Commissione, spiega in una nota, continua a negoziare accordi analoghi con altridi(Johnson & Johnson, CureVac, Moderna e BioNTech ), con i quali ha concluso