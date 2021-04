16 Aprile 2021

(Teleborsa) - In Francia si sono superate le 100mila vittime da Covid-19 da inizio pandemia, mentre negli Stati Uniti le infezioni registrate complessivamente hanno superato quota 31 milioni. L'India ha invece fissato un nuovo record per i casi giornalieri individuati: 200mila i positivi al virus in sole 24 ore.

Sono alcuni dei numeri che arrivano da diverse parti del mondo a testimonianza che il virus continua a correre ancora veloce un po' ovunque. Nell'arco delle 24 ore, i nuovi decessi nel paese transalpino sono stati 301, per un totale di 100.102 dalla comparsa del virus. Il governo di Parigi ha annunciato che a breve decreterà una giornata di lutto nazionale durante la quale verrà reso un omaggio ufficiale alle vittime del nuovo coronavirus.

A livello di singoli paesi, gli Stati Uniti restano la nazione più colpita con 564.402 morti, su 31.421.325 contagi. Nelle ultime 24 ore negli Usa si sono registrati 859 morti e 73.601 nuovi contagi. La California è ora lo Stato più colpito dalla pandemia con 60.632 morti, seguita da New York (51.350), Texas (49.358), Florida (34.164), Pennsylvania (25.502), New Jersey (25.006) e Illinois (23.865).

Il Ministero della Salute indiano ha comunicato che i decessi giornalieri sono stati 1.038. Complessivamente in India fino a questo momento sono stati contati più di 14 milioni di casi e 173.123 decessi. L'India al momento per numeri di casi di Covid-19 registrati è dietro solo agli Stati Uniti, mentre è al quarto posto dietro agli stessi Usa e a Brasile e Messico. Entrambe i Paesi sono stati fortemente segnati dalla pandemia e continua ad esserlo. Il Brasile ha segnalato altri 3.560 decessi e 73.174 nuovi casi di coronavirus confermati nell'arco di 24 ore. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il Paese registra 13.746.681 contagi e 365.444 morti dall'inizio della pandemia. Per quel che riguarda il Messico, invece, la quota di decessi è superiore a 210mila a fronte di 2,29 milioni di casi di contagio.