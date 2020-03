Coronavirus, le Borse crollano. Petrolio giù del 20%

Coronavirus, crollano le Borse e affondano le quotazioni del petrolio. I future del greggio Wti, dopo essere arrivati a perdere anche più del 30%, ai minimi dal 1991, dopo il nulla di fatto dell'Opec sul taglio alla produzione, ora riducono le perdite attorno al 20% (Wti -22% a 32,10 dollari al barile, Brent -20% a 26,04 dollari).

A metà giornata Piazza Affari resta sui minimi della terribile seduta di avvio settimana: l'indice Ftse Mib cede il 10% a 18.685 punti, con i titoli di Stato italiani sotto pressione (spread con la Germania a quota 217 e rendimento del Btp decennale che sale di oltre 20 punti base). In questo contesto, con una nuova raffica di sospensioni in Piazza Affari, anche gli altri mercati azionari europei segnano crolli evidenti: Londra cede oltre il 6%, Parigi e Francoforte sette punti percentuali.

Cocktail micidiale per le Borse di tutto il mondo duqnue. Da una parte l'emergenza Coronavirus che non

risparmia più nessun Paese con un boom di contagi in Europa e, dall'altra, la caduta del petrolio dopo il mancato accordo all'Opec+ con l'Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi. In difficoltà interi stati come la Nigeria, il Venezuela e l'Iraq, le cui finanze pubbliche sono fortemente dipendenti dai proventi delle vendite petrolifere. Il greggio accusa il peggior crollo dalla guerra del Golfo del 1991. I rendimenti dei titoli di Stato americani crollano con la fuga ai beni rifugio con le quotazioni dell'oro che salgono a 1.700 dollari l'oncia, ai massimi dal 2012.

Con lo yen che si è rafforzato toccando il massimo dal 2016 è crollata Tokyo (-5,07%). Il Giappone peraltro ha rivisto al ribasso il pil del quarto trimestre mentre il governo e la banca centrale (Boj) sono pronti ad intervenire per garantire la stabilità del sistema finanziario. Tra i listini asiatici non è andata meglio a Seul (-4,19%) con la Corea del Sud che ha passato all'Italia il triste primato del contagiati dall'epidemia alle spalle della Cina. Tonfo anche per Hong Kong (4,23%), Shanghai (-3,01%) e Shenzhen (-3,79%). Panico che non ha risparmiato le Borse europee con flessioni medie in avvio intorno all'8 (a metà giornata (Francoforte -6,4%, Parigi -6,6%, Londra -6%). La peggiore Milano con il Ftse Mib (che è arrivato a cedere quasi l'11%) sui minimi da 14 mesi, impallata dalle vendite in avvio con il listino in asta e crolli teorici adoppia cifra. Sul listino che a metà giornata cede il 9,5% a 18.800 punti. Si tratta del peggior ribasso dal tonfo del 12,48% segnato dal listino milanese il 24 giugno 2016 all'esito del referendum sulla Brexit. Non si salva nessuno con Eni che perde il 16,96%, Saipem il 19,6 e Tenaris (-16,5%) col crollo del greggio ch perde oltre il 20%, seguiti dai finanziari mentre lo spread Btp Bund è volato a 210 punti. Unicredit e Azimut cedono oltre il 13%, Banco e Poste il 12%, Atlantia l'11%.

Le Borse cinesi, oltre ai timori sulla diffusione del virus a livello globale, accusano un tonfo anche per il tracollo del petrolio dopo il mancato accordo all'Opec e la guerra dei prezzi avviata dall'Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi: l'indice Composite di Shanghai cede il 3,01%, a 2.943,29 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 3,79%, a quota 1.842,66.

