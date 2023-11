Contratto bancari, verso maxi tredicesima a dicembre: 1.750 euro in più sulla busta

Si stringe la trattativa sul contratto dei bancari, che per la parte economica prevede un aumento medio di 435 euro al mese. Nell'ultima bozza di accordo sulla quale Abi e sindacati si confronteranno da domani si prevede per fine anno una 'maxi-tredicesima', con 1.750 euro in più sulla busta paga di dicembre.

Stipendi bancari, aumenti da 435 euro: accordo sul contratto. Da dicembre anche gli arretrati

Contratto bancari, la maxi tredicesima

Da quanto si apprende da fonti vicine al dossier, infatti, a una prima tranche di 250 euro si sommerebbero altri 250 euro per la tredicesima e 1.250 euro di arretrati.

Gli altri elementi del contratto

Tra gli altri elementi salienti del nuovo contratto, la base di calcolo sul Tfr viene ripristinata in formula piena, al 100%, dopo che era stata ridotta nel 2012 e poi parzialmente ripristinata nel 2019. Ci saranno inoltre delle modifiche sulla mobilità e sui trasferimenti del personale, con un aumento sia dei chilometri sia dell’età oltre i quali la banca non può trasferire un dipendente. Politiche commerciali ancora al centro del dibattito con il rafforzamento del comitato bilaterale nazionale che si occupa di pressioni commerciali sulla rete vendite, e che sarà recepito interamente nel contratto nazionale. Previsto, poi, che l’attuale fondo per l’occupazione destinato all’assunzione dei giovani under 35 possa essere utilizzato anche per pagare una parte degli stipendi (il 25%) ai lavoratori senior che vanno in part time, in cambio dell’ingresso di nuovi giovani. Dal 2010 ad oggi grazie al fondo per l’occupazione sono entrati 40.000 giovani. Uno strumento,che il sindacato ha fortemente rivendicato.