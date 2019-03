Conto Arancio, su Ing Italia indaga la Procura di Milano per riciclaggio

Dopo lo stop di Bankitalia arriva la conferma dalle indagini giudiziarie che intendono vederci chiaro sul famoso "Conto arancio". La Procura di Milano ha infatti in corso un'indagine precisa a carico di ignoti per riciclaggio in relazione alla vicenda di Ing Italia, filiale italiana della banca olandese Ing Bank. Un'indagine coordinata dal Procuratore aggiunto Fabio de Pasquale e da Francesco Ciardi. Questo, dopo che la Bankitalia ha inibito alla banca del Conto Arancio di aprire nuovi conti correnti, dopo aver rilevato carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. Uno stop che non riguarda i vecchi conti e clienti.

