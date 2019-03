Conto Arancio, Bankitalia blocca il conto per i nuovi clienti

Ultimo aggiornamento: 22:21

Bankitalia blocca Conto Arancio per carenze nel rispetto della normativa anti-riciclaggio.Con un provvedimento del 12 marzo l’istituto centrale ha imposto alla succursale italiana della Ing Bank, a cui fa capo il popolare marchio di conto corrente, «di astenersi dall’intraprendere operazioni con nuova clientela». Nessun effetto invece su chi è già cliente della società olandese.«La clientela in essere non viene toccata», precisa Bankitalia sottolineando di aver «adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio».«Le attività dedicate all’acquisizione di nuovi clienti sono momentaneamente sospese - si legge sul sito di Conto Arancio -. Tutti i servizi per i già clienti di Ing continuano ad essere pienamente operativi attraverso i nostri consueti canali».L’istituto, rileva ancora via Nazionale, «ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. L’impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana consentirà alla Banca d’Italia di verificare che le debolezze sul fronte antiriciclaggio siano pienamente rimosse al fine di poter revocare il provvedimento».